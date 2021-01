Net voor het einde van 2020 werden we verrast met het debuutalbum van de Amerikaanse Indie band Crime Spree in Candyland, ‘The Grand Design’. Een band uit Los Angeles, bestaande uit vier personen: Drummer, bassist en een vrouwlijke bassiste. Crime Spree in Candyland, ook bekend als C.S.I.C. maakt een raadselachtige mix van donkere feel good-muziek.

Het album begint lekker met ‘Endangered’. Een nummer dat goed blijft hangen en lekker in het gehoor ligt. Geïnspireerd door bands als Glass Animals, Bloc Party en No Knife, creëert Crime Spree frisse en direct nostalgische nummers met hun eigen draai tot sfeervolle indierock.

‘The Grand Design’ is een goed album, met wellicht wel een van de beste nummers van het album, ‘Delicate Outlines’, dat wat richting de oude grunge hangt. Het is een catchy nummer met een geluid dat blijft hangen. Een nummer dat smaakt naar meer. ‘The Grand Design’ heeft natuurlijk wel meer mooie nummers.

‘Absentia’ bijvoorbeeld, een wat aparter nummer. Het nummer lijkt op Pink Floyd achtige delen en met verschillende tempowisselingen wat dieper in elkaar zit. En dat blijft wel hangen. Het is net dat nummer dat je weer aandachtig doet luisteren. Maar eigenlijk heeft Crime Spree in Candyland dat niet eens nodig op de EP, die voor de liefhebbers steeds weer mooie wegen weet te bewandelen in de indie en dreampop scene.

Hebben we hier te maken met het beste album van 2020? Nee, dat zou wat overdreven zijn, maar in de Indie scene mag men wel blij zijn met deze ontdekking, die in augustus opeens hun debuutsingle ‘Fatalism’ uitbracht. Wellicht een voor mij iets minder in het gehoor liggende keuze om als debuut uit te hebben gebracht, maar van de andere kant: als dat de debuutsingle al was, daarna werd het alleen maar nog beter. ‘The Grand Design’ is daardoor juist een sterke EP. Crime Spree in Candyland geeft hiermee een duidelijk visitekaartje af.

Crime Spree in Candyland laat horen duidelijk in het hier en nu te zitten. Met nummers als ‘Absentia’, ‘Delicate Outlines’, dat wat richting de oude grunge hangende laatste single ‘Midnight Always Comes’ laat de band ons toch iets moois na uit 2020. Met ‘The Grand Design’ als opmaat voor een vol album, zit er nog veel goeds in het vat wat we mogen verwachten. (7/10) (988939 Records DK)