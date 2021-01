Ferry Cross the Mersey-zanger Gerry Marsden overleden

Zojuist bereikte ons het droeve bericht dat Gerry Marsden, frontman van de Britse band Gerry and the Pacemakers is overleden. Na een kort ziekbed overleed Gerry aan de gevolgen van een hartinfectie. Een en ander is via Twitter bekend gemaakt door een vriend van de familie, Pete Price.

Gerry and the Pacemakers bracht begin 1963 hun debuutsingle ‘How Do You Do It’ uit, een single die in eerste instantie voorbestemd was voor de Beatles. Met ‘How Do You Do It’ hadden Gerry and the Pacemakers hun eerste Britse nummer 1 te pakken. Hun tweede nummer 1 hit was ‘I Like It’, gevolgd door ‘You’ll Never Walk Alone’. Verdere hits waren ‘It’s Gonna Be Alright’, ‘I’m the One’, ‘Don’t Let the Sun Catch You Crying’ en natuurlijk ‘Ferry Cross the Mersey’.

‘Ferry Cross the Mersey’ werd de afgelopen jaren – onder andere door Frankie Goes To Hollywood – meerdere keren door andere artiesten opgenomen, net als ‘You’ll Never Walk Alone’.

Gerry Marsden is 78 jaar geworden.