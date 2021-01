Zo leg je jouw festival after-corona vast

Het coronavirus heeft de maatschappij gedurende 2020 hard geraakt. Mensen verloren hun baan, verloren een dierbare en verloren het contact met anderen! Onder meer doordat festivals werden afgelast, of noodgedwongen online georganiseerd werden. De tijd dat je samen in de rij stond voor het toilet of de bar bleek even voorbij te zijn. Nu het vaccin in Nederland is, kijkt men langzaamaan weer vooruit. Wat zijn de eerste festivals die 2021 georganiseerd worden? Op welke manier organiseer je deze festivals als organisator? Is het dragen van een mondkapje bijvoorbeeld nog verplicht tijdens het evenement? Hoe leg je het evenement vast voor mensen die het vanuit huis willen volgen? In dit artikel lees je er meer over.

Live een festival streamen via je telefoon

Tegenwoordig zijn er talloze apps, waarmee het relatief eenvoudig is om een festival te streamen. Dit doe je bijvoorbeeld met een app als Periscope. Voordeel hiervan is dat de stream door een groot publiek bekeken kan worden en het streamen heel laagdrempelig verloopt. Ideaal voor kleinere festivals, die het budget niet hebben om te investeren in een dure cameraploeg. Daarbij doet de camera van de laatste iPhone of bijvoorbeeld de nieuwste Samsung niet onder voor diverse grotere modellen van cameraploegen. De ideale en een voordelige optie om je event te streamen!

Evenement streamen tijdens de coronacrisis

Deze manier van het streamen van een evenement kan ook tijdens de huidige coronacrisis een optie zijn. Laat een vriend jou als artiest opnemen met een goede telefoon en stream het vervolgens naar volgers op sociale media. Op deze manier behoud je de interactie met deze groep, wat het straks makkelijker maakt om weer volle zalen te trekken. Daarbij kijken veel fans uit naar je eerstvolgende optreden, waardoor een online voorproefje voor hen heel interessant kan zijn.

Professionele aanpak voor een aftermovie

Vind je het filmen van een evenement met een telefoon te laagdrempelig? In dat geval kun je een professionele camera huren. Ook handig, wanneer je na het evenement een aftermovie wilt kunnen maken. Je kunt de beelden zelf schieten, of hier een professionele organisatie voor inschakelen. Houd er rekening mee, dat de kosten voor het laten maken van een aftermovie vaak relatief duur zijn. Zeker nu de budgetten beperkt zijn bij veel organisaties, is dit een punt waarop bespaard kan worden door handelingen zelf uit te voeren of de aftermovie te laten schieten.