Luminhertz begint nieuwe jaar met ‘Picho’

De Italiaanse edm-producer Luminhertz komt vandaag uit met zijn nieuwste nummer ‘Picho’. ‘Picho’ is een progressieve dance track in de stijl van Martin Garrix, onze eigen nummer één dj van de wereld. Het is een nummer dat ‘positieve vibes’ vrijgeeft, of beter gezegd: het geeft je een gelukkig, zorgeloos gevoel; een bevrijding uit 2020 en van alles wat er op het moment met Covid19 aan het spelen is.

De kracht van het nummer en het echte doel ervan is om de luisteraar zichzelf naar het nummer te doen luisteren en te doen denken alsof hij zijn eigen tekst op het nummer brengt, waarbij hij zijn verbeelding de vrije loop kan laten.

Een lekkere instrumentale track die het nieuwe jaar in ieder geval lekker instart. Laten we 2020 voorgoed achter ons laten met ‘Picho’, een lekkere manier om 2021 positief en energiek mee in te starten!