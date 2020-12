Kai Strauss – In My Prime

De Duitse gitarist Kai Strauss draait al zo’n dikke 25 jaar mee in het blueswereldje en is niet meer slechts “just another guitar player from Europe”, zoals zijn collega Otis Grand ooit over hem zei. Als een soort van ‘Wandergeselle’ (om het bij Duitse begrippen te houden) leerde hij het vak in de clubs van Chicago en als lid en bandleider van Memo Gonzales & The Bluescasters, waarmee hij 15 jaar lang de hele wereld over toerde en met zowat iedereen speelde die naam en rang had binnen de blues.

Zijn negende album ‘In My Prime’ is een eerbetoon aan zijn helden en voorbeelden als Albert King, Magic Sam en Freddie King. Op de plaat staan elf nummers, waarvan er acht door Strauss zijn geschreven. Muzikaal gezien bevinden we ons heel duidelijk in de Chicagoblues. Variërend van ballads tot uptempo nummers met wat uitvluchten naar soul en funk.

Wat teksten betreft is Kai Strauss niet beroerd om wat persoonlijke of maatschappelijke zaken te noemen, zoals in ‘World Crisis Blues’, ‘A Day Late And A Dollar Short’ en ‘Put That Bottle Down’ of persoonlijke ervaringen in ‘Guest In The House Of The Blues’ en ‘Going To London’. Een van de covers die ik nog wil vermelden is het zeer fraai uitgevoerde ‘You’re Killing My Love’, dat we kennen van Michael Bloomfield. De titel ‘In My Prime’ geeft al aan dat Kai Strauss zelf vindt dat hij nog aan het groeien is. Met een prima album als dit ben ik benieuwd tot welke hoogte dit zal leiden. Klasse. (8/10) (Continental Records Services)