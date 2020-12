Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Hooverphonic.

Hooverphonic staat al jaren aan de top van de Belgische muziekscene. De groep is niet alleen een gekoesterd muzikaal instituut, maar ook een ware hitmachine. De triphop- en ambient-popnummers van de band slaan wereldwijd aan, niet in de laatste plaats dankzij hun kenmerkende eclectische geluid. Hiermee scoorde Hooverphonic vele hits, zoals de tijdloze klassiekers ‘Mad About You’ en ‘2 Wicky’. De basis van de band wordt gevormd door bassist Alex Callier en gitarist Raymond Geerts.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Hooverphonic live @ Ancienne Belgique (2006).