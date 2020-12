SnapDibz stapt van underground over naar commerciëlere hiphop

Rapper SnapDibz groeide op in de buitenwijken van Atlanta en startte op de middelbare school met gitaarspelen toen hij de gitaar van zijn broer vond. Destijds luisterde hij naar meer alternatieve muziek en rock, maar de artiest heeft altijd genoten van veel verschillende genres, van Garth Brooks tot aan NWA.

Op de middelbare school nam hij de uitdaging aan om op de gitaar van zijn broer zelf gitaar te leren spelen, met als voorkeur de verschillende Metallica-riffs. Vanaf dat moment bleef hij spelen, maar na de universiteit begon hij zich meer in hiphop te verdiepen, mede door een overdosis OutKast!

SnapDibz begon toen meer te schrijven en aangezien hij zich niet echt een zanger vond, schreef meer hiphop-achtige raps om te rapen terwijl hij gitaar speelde en dat werkte goed. SnapDibz had zijn eigen genre gevonden. Dit laat de rapper ondermeer horen in zijn song ‘SnapDibz – Dead2Me’.

Het laatste wapenfeit van de rapper echter is ‘You and I’, de eerste release van het nieuwe album ‘Levels’. Dit is een prachtige mix van hiphopstromingen, die zijn vermengd met het melodieuze vrouwenkoor bovenop een energieke pop en elektronische hiphop-beat. Klasse van SnapDibz dus, die naast underground hiphop ook toont mee te kunnen met de commerciëlere muziekstromingen met rap slechts als onderdeel van de track, die de voorloper is van het met Oud & Nieuw te verschijnen ‘Done Believing’