Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Red Hot Chili Peppers.

Op 15 maart 2019 gaven de Red Hot Chili Peppers een concert op een wel heel bijzondere locatie, de piramides van Gizeh. Anthony Kiedis en zijn mannen speelden een set van een kleine 20 tracks, ‘Can’t Stop’, ‘Otherside’, ‘Californication’, ‘Under the Bridge’, ‘By the Way’ en ‘Give It Away’ kwamen voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Red Hot Chili Peppers live @ The Pyramids Giza, Egypt (2019).