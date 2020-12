Dolly Parton – A Holly Dolly Christmas

Countryfans en kerstliefhebbers opgelet! Countrylegende Dolly Parton brengt met ‘A Holly Dolly Christmas’ een kneiter van een kerstalbum uit. Dit twaalf tracks tellende album is misschien wel het origineelste en leukste kerstalbum van 2020. Een waar cultalbum en ideaal als cadeautip voor de feestdagen. ‘A Holly Dolly Christmas‘ is Dolly Parton’s 47e solo studioalbum en haar derde kerstalbum. Kent Wells produceerde deze kerstplaat en Dolly fungeert tevens als executive producer.

Met de opener ‘Holly Jolly Christmas’ tovert Dolly Parton de luisteraar direct een lach op het gezicht.

Dat country en kerst prima samen gaan bewijst Dolly met deze prachtplaat. Dit album bevat een mooie mix van feestelijke uptempo tracks en prachtige en gevoelige ballads. Met de prachtige ballads ‘Circle Of Love‘ en ‘Coming Home For Christmas‘ weet Dolly Parton de gevoelige snaar te raken. ‘Christmas In The square’ nodigt met zijn lekkere country sound heerlijk uit om te line- en squaredancen.

Ook op het gebied van samenwerkingen bevat ‘A Holly Dolly Christmas’ een aantal pareltjes. Het duet ‘Christmas Is’ met haar petekind Miley Cyrus is een van de highlights. Het zoetsappige ‘Cuddle Up, Cozy Down Christmas’ met Michael Bublé is een waar genot om naar te luisteren. De luisteraars worden bij de Mariah Carey-cover ‘All I Want For Christmas Is You’ getrakteerd op een komisch en zeer vermakelijk duet tussen Dolly en talkshow host Jimmy Fallon. Daarnaast zijn ook de duetten met Billy Ray Cyrus, Willie Nelson en broer Randy Parton zeer het vermelden waard.

Met de Ballad ‘Mary, Did You Know?‘ sluit Dolly Parton dit album mooi en op gevoelige wijze af.

Met ‘A Holly Dolly christmas’ heeft Dolly Parton een pracht kerstalbum in een countryjasje afgeleverd. Dit is een must have voor in elke platenkast. Met dit nieuwe kerstalbum van Dolly Parton wordt het gegarandeerd A Holly Dolly Christmas!

(10/10) 12 Tone Music / Butterfly Records