Pipi Pango brengt in razend tempo singles uit van nieuw album ‘AFRICABILITY’

Pipi Pango is een Afro / Europese songwriter die is gevestigd in zowel het Verenigd Koninkrijk / Ierland als Nigeria. Hij groeide op in Lagos en heeft het grootste deel van zijn leven als volwassene in Ierland en het VK gewoond, waardoor hij een overvloed aan levenservaring heeft opgedaan die een aanzienlijke invloed heeft gehad op zijn creatieve compositorische talent.

Pipi Pango ging naar de National Film School / Sound Training Centre in Dublin om muziekproductie te studeren, waardoor hij de nodige training kreeg om een ​​veelzijdige artiest te worden. Hoewel Pipi Pango creatieve inspiratie haalt uit mensen als Fela en Femi Kuti, U2, Coldplay, Kanye West en P. Diddy, combineert hij een verscheidenheid aan stilistische elementen om zijn unieke geluid te vormen.

Met meer dan zeventienduizend vaste maandelijkse luisteraars op Spotify alleen, valt niet te ontkennen dat Pipi Pango een toegewijde aanhang heeft ontwikkeld van trouwe fans die graag zijn aankomende EP willen horen. Zijn EP ‘Love, Money & Power’ kwam vorig jaar uit en dit jaar is de muzikant druk bezig met de release single als voorloper van zijn aankomende album ‘AFRICABILITY’.

‘Shake Body’ is één van die singles is een eerbetoon aan de dj’s die mensen aan het danksen maken. De track duurt drie minuten en vijfenveertig seconden en heeft een constante snelheid van 96 bpm. ‘Shake Body’ begint met een instrumentale introductie van achttien seconden met een pakkende melodieuze hook en subtiele vocalisaties; het implementeren van een gedeeltelijk crescendo om anticipatie op te bouwen voor de implementatie van de stem. Een breakdown-sectie met een gerapt couplet vult de track en biedt precies de juiste hoeveelheid dynamische diversiteit om dit nummer boeiend te maken van start tot finish.

Maar ook ‘Lagos to London’ is deze maand uitgekomen; Geschreven over de “positieve energie die je krijgt van de twee steden [en]het multiculturalisme”. ‘Lagos to London’ is de eerste single van het binnenkort uit te brengen album ‘AFRICABILITY’. De stemkleur van Pipi Pango is zuiver en emotioneel; perfect passend bij de toon van de instrumentale begeleiding. De rap laat Pipi Pango’s indrukwekkende talent als zanger en rapper horen met dito tekst. De rap zorgt voor precies de juiste hoeveelheid dynamische diversificatie om ervoor te zorgen dat de luisteraar van begin tot eind in de ban zal zijn van de melodische stroom.