Astrocene komt met single ‘Dream Traveler’

Toen Steve en Josh op het World Fest 2019 in Grass Valley, Californië, aan elkaar werden voorgesteld, hadden ze direct een band met wederzijdse humor en liefde voor voor lawaai en poëtische expressie.Het werd de basis van het nieuwe muzikale duo Astrocene.

Steve, een inwoner van de Bay Area, dreef in de technische wereld en zwierf later van Lake Tahoe naar Costa Rica – landbouw, schilderkunst en zich verdiepende in songwriting. Josh, jarenlang een raspende folkie, trad op met zijn Ohio roots-rock act Josh Eagle en The Harvest City. Toen hij naar Californië verhuisde in de hoop op een nieuw begrip van zijn kunst, verlichtte hij zijn complexiteit van wat muziek zou moeten zijn en beloofde hij “nooit het plezier te vergeten”.

Toen ze elkaar ontmoetten, ging Astrocene vrijwel meteen aan de slag met muziek en de eerste single van het duo, ‘Orbits’, werd in eigen beheer uitgebracht op 5 juli 2020 en hun debuutalbum, ‘Emergence’ werd uitgebracht in december 2020. Daarvan is ‘Dream Traveler’ nu uit als single. Een nummer dat professionaliteit uitstraalt, maar vooral: verbondenheid, alsof de twee al vele jaren samenwerken. Het belooft veel goeds voor de toekomst…