Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Kings of Leon.

Kings of Leon bracht in 2016 hun lang verwachte zevende album ‘WALLS’ uit. Voor de opnames van dit album besloot de band terug te gaan naar hun opname roots in Los Angeles en werkte de band met de bekende producer Markus Barvs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine). Het album werd wereldwijd door critici en fans met groot enthousiasme ontvangen. ‘WALLS’ bereikte de nummer 1 positie in de albumlijsten in Amerika en Groot-Brittannië. De band verkocht wereldwijd meer dan 21 miljoen albums en won meerdere Grammy Awards.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Kings of Leon live @ Pinkpop, Landgraaf (2011).