17 december, de verjaardag van Toon Hermans

17 december zal altijd de geschiedenis ingaan als de geboortedag van een van Nederlands meest gerespecteerde zangers, Toon Hermans (1916). Hermans was naast zanger ook vooral bekend als cabaretier en dichter en behoort samen met Wim Kan en Wim Sonneveld tot de grote drie. Toon Hermans stond in 1996 voor het laatst op het toneel, maar bleef tot het eind bezig met zijn vak, enkele maanden voor zijn overlijden in 2000 stond Hermans nog in de studio om een nieuw album op te nemen.

Toon Hermans’ bekenste nummers

De bekendste nummers van rasentertainer Hermans zijn naast de carnavalskraker ‘Mien waar is m’n feestneus’, ‘Méditerranée’, ‘Ballonnetje’, ’24 rozen’, ‘Dit is een plek om lief te hebben’, ‘Vader gaat op stap’, ‘Sien laat eens zien’ en natuurlijk ‘Wat ruist er door het struikgewas’.