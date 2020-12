Waikiki terug met Tropical House-versie van ‘Pina Colada’

Waikiki is terug met de Tropical House-versie van haar hit ‘Pina Colada’. Na de eerste release van ‘Pina Colada’ trok het nummer de interesse van het Franse label Stick Music om er een ​Franstalige versie van te maken. Waikiki werd toen uitgebracht als een Franse zingende artiest en de single Pina Colada zorgde voor een Franse radiohit.

Nu komt er een nieuwe frisse Tropical House versie, in de stijl van hoe Waikiki al eerder een versie uitbracht van ‘Midnight Taboo’. De Pina Colada-cocktail wordt beschouwd als een van de heerlijke nationale dranken van Hawaï, alwaar Wikiki is geboren. De inspiratie van het nummer kwam toen Waikiki een leuke man op het strand zag en zijn aandacht wilde trekken. Om op te vallen tussen de rest van de paradijsvogels. Ze besloot zichzelf te vergelijken met een exotisch drankje, en zo de aandacht te trekken van de man.

‘Pina Colada’ is nu weer in de originele taal verwerkt als Tropical House versie, om zo in deze barre tijden toch de zomerse klanken door de speakers te brengen. Het aanstekelijke deuntje heeft een beat waarbij stilzitten onmogelijk is.