‘Think About’ van Paul Neumann neemt je mee naar diepste bewustzijn

De derde single van Paul Neumann is uit. Na ‘Distracted’ en ‘Back and Forth’, die eerder dit jaar uitkwamen, staat ‘Think About’ nu op de streamings- en downloadplatforms.

Neumann was hiervoor geïnspireerd door het gevoel dat hij aan het verdrinken was in zijn gedachten, en wegdreef van de realiteit. Noem het een vorm van meditatie. Het gevoel van afwezigheid en in gedachten verzonken zijn. Dit is wat zich op het moment afspeelt in het leven van de muzikant.

De melodische trance en techno van Paul Neumann neemt je mee naar de diepste dieptes van het menselijk bewustzijn, en ‘Think About’ is daar een goed voorbeeld van.