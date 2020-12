13 december, de verjaardag van Taylor Swift

Taylor Swift werd 31 jaar geleden geboren in Pennsylvania en beleefde haar jongere jaren op een kerstbomenkwekerij. Omdat ze op school gepest werd trok Taylor zich vaak terug op haar kamertje en schreef daar gedichten en zelfs een roman van ruim 300 pagina’s. Op haar 14e vertrok het hele gezin naar Nashville om de muziekcarrière van dochter Swift een boost te geven. In 2007 kwam haar debuutalbum ‘Taylor Swift’ uit met ‘Our Song’ als grootste hit in Amerika. Naast zangeres is Taylor ook regelmatig te zien als (bijrol)actrice in diverse films.

Taylor Swift’s goede verkoopcijfers

In oktober 2014 kwam haar vijfde cd uit die in vier dagen maar liefst 1,2 miljoen keer over de toonbank ging. De titel van het album, ‘1989’, refereert naar haar geboortejaar. Haar laatste wapenfeit dateert uit 2020 getiteld ‘folklore’.