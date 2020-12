Faces of Death in Doornsoosje

De tweede editie van Faces of Death is er weer eentje om ú tegen te zeggen. Wat te denken van Rivers of Nihil, Archspire, Allegaeon, Black Crown Initiate en To the Grave? Ze staan allemaal op het affiche voor zaterdag 4 december! Een fantastische package en verplichte kost voor liefhebbers van progressieve, moderne death metal!

Rivers of Nihil uit Amerika heeft met hun album ‘Where Owls Know My Name’ uit 2018 grote indruk gemaakt. De plaat was terug te vinden in vele jaarlijstjes. De sound van deze Amerikanen is ambitieus en neigt naar de technische progressieve kant binnen de death metal. Nieuw werk is in de maak en wij kunnen niet wachten.

Bij Archspire val je van de ene in de andere verbazing. Het is adembenemend wat de Canadezen laten horen op de albums ‘The Lucid Collective’ en ‘Relentless Mutation’ uit 2017. Razendsnelle doch geavanceerde en pakkende techdeath van de bovenste plank. Het is knap hoe de band zowel catchy melodieën en zeer energieke, technische passages combineert zonder het nummer uit het oog te verliezen. Ook hier zit een nieuwe plaat in de pijpleiding.

De Amerikanen van Allegaeon zijn al net zo talentvol als de bovengenoemde acts, maar is iets melodieuzer qua sound. Hun nummers kennen een duidelijke kop en een staart. Een ware blend van snelle riffs en drums, technische hoogstandjes, melodische stukken en zo nu en dan een prachtige akoestische interval.

Black Crown Initiate heeft met Violent Portraits of Doomed Escape’ een van de betere metalplaten uitgebracht van 2020. De plaat opent zeer ingetogen en knalt dan ineens uit de startblokken. Uitermate knap gespeelde progressieve death metal met een bombastisch sausje zoals we dat kennen van Behemoth. Zo nu en dan worden de hyperblasts afgewisseld met melodieuze stukken met fraaie cleane zangpartijen. Indrukwekkend. We zijn zeer benieuwd hoe deze Amerikanen het er live vanaf gaan brengen.

Deze brute avond wordt op 4 december in Doornroosje geopend door To The Grave uit Australië. Dikke deathcore die je genadeloos platwalst. Een perfecte opener.