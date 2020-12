Steven Wilson in september 2021 naar AFAS Live Amsterdam

In september 2021 komt Steven Wilson naar Amsterdam voor een show in AFAS Live. De show is onderdeel van ‘The Future Bites Tour’ die in het teken staat van het gelijknamige album dat begin volgend jaar uitkomt. Eerder dit jaar moest Wilson ‘The Future Bites Tour’ helaas annuleren i.v.m. de corona maatregelen maar in 2021 trapt hij de tournee opnieuw af. De kaartverkoop voor de show in AFAS Live start vrijdag 11 december om 11 uur.

Steven Wilson’s laatste album ‘To The Bone’ kwam uit in de zomer van 2017. Het bereikte de Top 20 in 15 landen. De daaropvolgende tournee bestond uit 145 shows in 33 landen op vijf continenten. Wilson speelde voor meer dan een kwart miljoen mensen en waaronder drie uitverkochte shows in de Royal Albert Hall in Londen. Steven Wilson legt momenteel de laatste hand aan het vervolg op ‘To The Bone’ genaamd ‘The Future Bites’ voor release in januari 2021.

Speciaal voor deze tournee komt Steven Wilson met een zeer gelimiteerde vinyleditie van zijn komende zesde album. Deze vinyleditie kan nu worden gereserveerd. Eerder dit jaar moest Wilson ‘The Future Bites Tour’ helaas annuleren i.v.m. de corona maatregelen maar in 2021 trapt hij de tournee opnieuw af.

Steven Wilson creëert al sinds eind jaren tachtig ambitieuze, dromerige composities die zwaar leunen op Pink Floyd, Van Der Graaf Generator en Yes. Naast een solocarrière leidt de Britse multi-instrumentalist ook de bands Porcupine Tree en No-Man. Ook als producer, componist en sessiemuzikant is hij zeer actief voor onder meer Opeth, Marillion en Dream Theater. Deze bijna grenzeloze creativiteit en extreme productiviteit legt Wilson geen windeieren.

Hij was aanvankelijk een cultheld in progrock-kringen, maar is hij inmiddels doorgedrongen tot de mainstream. Hij werd viermaal genomineerd voor een Grammy Award, stond al meerdere avonden in de befaamde Royal Albert Hall, en zijn derde album ‘Hand. Cannot. Erase.’ scoorde hoog in de internationale albumlijsten, waarbij vooral de knappe tweede plek in Nederland opviel.

STEVEN WILSON – THE FUTURE BITES TOUR

Dinsdag 21 september 2021 | AFAS Live, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: €50,40 (incl. servicekosten)