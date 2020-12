Kissangwa komt met vrolijk ‘Keep That Joy’

De uit Congo afkomstige Londenaar Kissangwa is geïnspireerd door de gebeurtenissen van het leven zelf. Nu komt de nieuwste release van deze multi-getalenteerde artiest, ‘Keep That Joy’, die wordt uitgebracht via Akongo Rekords. Het aparte is: Over het nummer werd meer dan 10 jaar gedaan om het te schrijven. Een stuk muziek om pure vreugde op te roepen en positieve energie te verspreiden onder de luisteraars.

Voor ‘Keep That Joy’ maakte Kissangwa gebruik van de talenten van Mike Soper, William Scott, John Kelly, Chris Bakalanga en Mulele Matondo. En dat met de allerbelangrijkste muzikale boodschap die kan worden meegegeven: ‘Houd die vreugde’!

Kissangwa is een Congolese professionele artiest, een multi-getalenteerde zanger, drummer, componist en producer, wiens muziek een mix is van traditionele Congolese muziek samen met wat Afro Jam, Afro Jazz en Afro Soul. Zijn toewijding aan muziek bracht hem ertoe om te mogen spelen met de legendarische Takinga, de beroemde Groupe Jolino, de getalenteerde Kool Matope en tot slot de uitzonderlijke Kunda Sisters.

Kissangwa werkt momenteel samen met de Londense band Kongo Dia Ntorela, waarmee hij in 2021 op pad hoopt te gaan. ‘Keep That Joy’ kan wel eens zijn laatste solo release zijn… Laten we hopen van niet.