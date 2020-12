Naked Song Walk Along verplaatst naar 15 mei

Naked Song Walk Along wordt verplaatst van 12 december naar 15 mei 2021. Er wordt uitgeweken naar een andere datum, omdat de oorspronkelijke in de periode valt waarbinnen de aangescherpte coronamaatregelen van kracht zijn.

Fink, David Keenan en Jordan Mackampa zijn en blijven de headliners van het festival en voor wat betreft de rest van het programma vindt er slechts één mutatie plaats: Meskerem Mees is verhinderd op de nieuwe datum, in haar plaats treedt Mooneye op. De lijntjes zijn kort, want momenteel hebben zij in eigen land België een gezamenlijke hit met het nummer ‘Bright Lights’.

Naked Song Walk Along is een door de coronamaatregelen ingegeven speciale editie van het Naked Song festival, dat normaal gesproken en al meer dan tien jaar plaats vindt in Muziekgebouw Eindhoven. Omdat de 1.5 meter-maatregel beperkingen op bezoekerscapaciteit tot gevolg heeft, zijn er met Dynamo en K-19 twee extra optreedlocaties op loopafstand betrokken, om daarmee de mogelijkheden te kunnen vergroten. Omdat bleek dat FIFTH op de nieuwe datum geen onderdak kan bieden aan het festival, is het eveneens nabijgelegen K-19 als vervangende locatie in de routing opgenomen. K-19 is als live-eventlocatie onderdeel van culturele broedplaats LAB-1, gevestigd in de voormalige Zien Bioscoop.

De genoemde hoofdacts spelen zowel in de middag als in de avond een set in het Muziekgebouw. Daarnaast treedt ieder dagdeel een viertal acts op, verdeeld over Muziekgebouw, Dynamo en K-19. Overdag zijn dat Iris Penning, Daniel Docherty, Alexandra Alden en Mooneye en ’s avonds Winnie Raeder, This Is The Kit, Benedict en Robin Kester. Ten behoeve van de spreiding kunnen bezoekers bij aanschaf van een ticket kiezen uit verschillende vooraf vastgestelde routes die ze te voet langs de optredende artiesten leidt. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website, waar tevens meer informatie te vinden is.