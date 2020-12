Michelle David & The Gospel Sessions naar Hedon

De verbindende factor van 2020 slaat weer toe: Michelle David & The Gospel Sessions die ons met hun Sunday Service-concertserie in Paradiso moreel op de been hielden tijdens de eerste lockdown, komen nu in effectief de tweede lockdown met een fonkelend kerstalbum.

‘It’s A Soulful Christmas’, dat uitkomt op 4 december, biedt behalve troost vooral veel gezelligheid voor de kerst. Dat gebeurt met soul, gospel en pop in diverse tinten. Daarbij wordt er een brug geslagen tussen het christelijke kerstfeest met de geboorte van Jezus en de Amerikaanse interpretatie daarvan met de kerstman en pakjes onder de boom. Kerst is een feest van samenzijn, hetgeen tot uiting komt in de single ‘This Christmas (I’ll Be By Your Side)’.

Zangeres Michelle David heeft al gezegd dat ze hoopt dat het een toekomstige ‘Christmas classic’ gaat worden. Ze heeft zelfs al de woorden ‘a soul treasure’ in de mond genomen. En bepaald niet ten onrechte. Er zit werkelijk alles in deze plaat wat het bij voorbaat al tot een klassiek kerstalbum maakt, eentje die je in de kast graag zet naast het ultieme kerstalbum van Phil Spector uit de jaren zestig.

Op 19 december staan Michelle David & The Gospel Sessions in Hedon.