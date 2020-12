2 december, de verjaardag van Nelly Furtado

Nelly Furtado, geboren op 2 december 1978, viert vandaag haar 42e verjaardag. Furtado, Canadees zangeres, singer/songwriter en actrice, verkocht wereldwijd ruim 20 miljoen albums en evenzoveel singles. De in Victoria, Brits Columbia, Canada geboren zangeres liet voor het eerst van zich horen met haar debuut album ‘Whoa, Nelly!’, waarvan twee zeer succesvolle singles kwamen, ‘I’m Like a Bird’ en ‘Turn Off the Light’.

Nelly Furtado’s awards

Met ‘Turn Off the Light’ won Furtado in 2001 de Juno Award voor Single of the Year en in 2002 een Grammy Award voor Best Female Pop Vocal Performance. Het jaar erop bracht ze het album ‘Folklore’ uit, daarvan kwamen 3 internationale hits: ‘Powerless (Say What You Want)’, ‘Try’ en ‘Força’. ‘Força’ was in 2004 het officiële lied voor het E.K. voetbal. Voor haar werk kreeg Furtado diverse awards, waaronder 2 Grammy Awards, 10 Juno Awards, 3 MuchMusic Video Awards en een ster op Canada’s Walk of Fame.