Lian Gold komt met nieuwe single ‘Shambala’

Lian Gold is een Melodische Techno & House DJ / Producer uit Tel Aviv, Israël. Opgegroeid in een huis met een zeer muzikale invloed, hield haar te gedijen en uit te blinken in verschillende muzieksessies. In haar muziekstijl combineert ze verschillende elektronische elementen, zoals trance, progressive house, techno, psy, en dat alles samen met een etnisch tintje en een zinvolle bewuste boodschap.

Als DJ Lian Gold staat ze bekend om haar vrolijke vibes; ze verhoogt het energieniveau van het publiek onmiddellijke door haar aanwezigheid en met een opgewekte stemming, samen met de opbeurende beats, smeedt ze de avond tot een hoogtepunt.

Haar nieuste single ‘Shambala’ biedt groovy techno beats, een kosmische sfeer en hypnotiserende tonen. Het nummer is een opbeurende progressieve melodische techno plaat, waarbij je gewoon je ogen wilt sluiten en je wilt laten gaan. Dat is ‘Shambala’.