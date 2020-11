Nits twee maal naar Paradiso

Nits in een Amsterdamse Nederpopband opgericht in 1974. In 1977 bracht de band hun eerste single uit, waarmee ze gelijk in Toppop kwamen. Twee jaar later had de band hun eerste hitsingle: ‘Tutti Ragazzi’. Dit was slechts het begin van hun succes; in de jaren ’80 hebben zij nog vele hits gehad zoals ‘In The Dutch Mountains’ en ‘Nescio’.

Inmiddels bestaat de band al ruim 45 jaar en hebben zij meer dan 25 albums uitgebracht. En, hoewel ze begonnen als new-wave band, zijn ze altijd hun geluid blijven doorontwikkelen. Deze avond geven ze twee voorstellingen, waarbij zowel nieuwe muziek wordt gedebuteerd als oude hits weer naar boven worden gehaald.

Er zijn twee voorstellingen van Nits op 9 april in Paradiso.