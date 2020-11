Dutchavelli komt naar Paradiso Noord

De Oost-Londense drillrapper met Nederlandse roots Dutchavelli geeft op woensdag 5 mei een show in Paradiso Noord. Dutchavelli werd geboren in England maar groeide op in Rotterdam. Op 11-jarige leeftijd verhuisde hij terug naar Londen, waar hij onder andere door zijn zus Stefflon Don in aanraking kwam met hiphop.

In 2016 bracht hij zijn eerste single ‘New Jack City’ uit. Zijn doorbraak volgde door de track ‘I Dunno’ met Stormzy en Tion Wayne, waarmee hij een van de grootste hiphop-hits van 2020 scoorde in Engeland. In november bracht hij zijn debuutalbum ‘Dutch From The 5th’ uit en op 5 mei doet hij met zijn gelijknamige tournee Paradiso Noord in Amsterdam aan.

Dutchavelli komt op woensdag 5 mei 2021 naar Paradiso Noord.