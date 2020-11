Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Eagles.

Tijdens hun legendarische Hotel California tour gaven The Eagles een tweetal concerten in The Capital Center, Washington. De band was op zijn best en speelde weergaloze versies van hun hits als ‘Hotel California’, ‘Take It Easy’ en ‘One of These Nights’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Eagles live @ The Capital Center, Washington (1977).