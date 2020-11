26 november, de verjaardag van Tina Turner

Anna Mae Bullock, bij ons beter bekend als de legendarische Tina Turner, viert vandaag haar 81e verjaardag. Tina, zangeres, danseres, actrice, en schrijfster, zit al meer dan 50 jaar in het vak. Ze begon haar carrière halverwege de jaren ’50 als zangeres bij Ike Turner’s Kings of Rhythm, en nam in 1958 haar eerste plaat op onder de naam Little Ann. In 1960 werd ze bij het grote publiek bekend als Tina Turner als lid van de Ike & Tina Turner Revue.

Tina Turner’s grote hits met de Ike & Tina Turner Revue

Hierna volgden een aantal grote hits waaronder ‘River Deep – Mountain High’ (1966), ‘Proud Mary’ (1971) en ‘Nutbush City Limits’ (1973). Na de scheiding van Ike in 1978 startte ze een zeer succesvolle solocarrière. Het album ‘Private Dancer’ (1984) behaalde in de Nederlandse album top 100 de 3e plaats en stond maar liefst 67 weken in deze lijst.