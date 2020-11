Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Bon Iver.

Bon Iver brak in 2008 door met debuutalbum ‘For Emma, Forever Ago’. Het album met de hitsingle ‘Skinny Love’ gaf een nieuwe betekenis aan het genre indiefolk. De dromerige muziek en diepzinnige teksten sloegen wereldwijd aan. Bon Iver is een vaste waarde in de collectie van muziekliefhebbers sinds zijn debuutalbum. Sindsdien is Bon Iver uitgegroeid van folkzanger naar toonaangevende indie-elektronica artiest die ondertussen zijn eigen genre heeft gevormd. In 2016 verscheen het album ’22, A Million’, een album dat veel lof kreeg voor de originele sound en prachtige lyrics. Niet voor niets scoorde het ook twee Grammy-nominaties.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Bon Iver live@ Radio City, New York (2012).