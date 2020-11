25 november, de verjaardag van Percy Sledge

Vandaag zou de Amerikaanse R&B en soul zanger Percy Sledge 79 jaar geworden zijn. Sledge is vooral bekend geworden door zijn uit 1966 daterende wereldhit ‘When a Man Loves a Woman’. Percy werkte begin jaren ’60 hulp in het Colbert County Hospital in Sheffield, Alabama. In het weekend toerde hij met het Esquires Combo. Na een auditie kreeg hij een platencontract.

Percy Sledge’s perfecte stem

Sledge’s stem was perfect om soulballads te zingen. ‘When a Man Loves a Woman’ was zijn eerste single, hij kreeg de inspiratie voor de hit doordat zijn vriendinnetje hem in 1965 verliet. ‘When a Man Loves a Woman’ stond in de U.K. twee keer in de hitlijsten, in 1966 en 1987. De hit was ook de eerste gouden plaat voor Atlantic Records. Percy Sledge overleed in 2015 aan de gevolgen van leverkanker in zijn huis in Baton Rouge te Louisiana.