Emma Heesters lanceert kerstsingle ‘Als De Eerste Sneeuw Valt’

Zangeres, songwriter en succesvolle YouTuber Emma Heesters heeft haar kerstsingle ‘Als De Eerste Sneeuw Valt’ uitgebracht. Het is de afsluiter van een spectaculair jaar, waarin ze definitief doorbrak bij het grote publiek. Na een aantal succesvolle samenwerkingen in het verleden, een gouden plaat voor ‘Waar Ga je Heen’ en een MTV-award is dit de volgende stap in haar muzikale carrière.

Emma over het liedje: “Ik heb zoveel zin om het kerstgevoel bij mensen thuis te brengen! Zelf ben ik mega fan van kerst. Vandaar dat ik natuurlijk super excited ben om mijn eerste eigen kerstsingle uit te brengen. Een mooie afsluiting van een succesvol jaar waar ik iedereen heel erg dankbaar voor ben.”

Eerder dit jaar werkte de vierentwintigjarige Heesters al samen met Kris Kross Amsterdam en Tino Martin aan ‘Loop Niet Weg’. Daarop volgde in oktober wederom een gezamenlijk project met Kriss Kross Amsterdam. Hiervoor werd acteur en rapper Bilal Wahib gevraagd om bij te dragen aan ‘Donderdag’.

Met haar succesvolle deelname aan ‘Beste Zangers’ in 2019, waarbij ze met Rolf Sanchez de hitsingle ‘Pa Olvidarte’ zong, maakte ze naam voor zichzelf. Het nummer benadert inmiddels de 50 miljoen streams en ook ‘Loop Niet Weg’ gaat, met al meer dan 25 miljoen streams, enorm hard.