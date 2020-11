22 november, de verjaardag van Ville Valo

Dat de rock/metal-scene in Finland groter is dan welk genre ook, is wel bekend bij de meesten. De band His Infernal Majesty besloot halverwege de naam in te korten tot HIM en met de cover van Chris Isaaks-hit ‘Wicked Game’ werden ze opeens bekend in Scandinavië en Duitsland. De oprichter/zanger van de band is Ville Valo en hij viert vandaag zijn 44e verjaardag.

Naast de 12 albums met HIM heeft Ville Valo ook veel samenwerkingsprojecten gedaan met onder meer Apocalyptica, The 69 Eyes en The Bloodhound Gang. HIM, met Valo als frontman, is nog steeds razend populair in zijn thuisland en treedt nog steeds regelmatig op in grote zalen.