21 november, de verjaardag van Björk

Björk Guðmundsdóttir, bij ons beter bekend als Björk, viert vandaag haar 55e verjaardag. De in Reykjavík, IJsland geboren singer-songwriter, multi-instrumentaliste en producer staat bekend om haar eclectische muziekstijl in de alternative rock, jazz, electronic dance music, en avant-garde. De zangeres had een aantal flinke hits, waaronder ‘It’s Oh So Quiet’, ‘Army of Me’, ‘Big Time Sensuality, ‘Human Behavior’ en ‘Hyperballad’. Haar platenmaatschappij One Little Indian liet in 2003 weten dat ze toen wereldwijd al meer dan 15 miljoen albums had verkocht.

Björk kan tot nu toe terugkijken op een zeer succesvolle carriére, ze mocht 4 MTV Video Music Awards, 1 MOJO Award, 3 UK Music Video Awards, en in 2010 de Polar Music Prize van de Royal Swedish Academy of Music in ontvangst nemen. Ook is ze maar liefst 14 keer genomineerd voor een Grammy Award, won ze 1 Academy Award, en 2 Golden Globe Awards. In 2000 mocht ze tijdens het Cannes Film Festival voor haar rol in ‘Dancer in the Dark’ de Award voor Best Actress mee naar huis nemen.