De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 20 november

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 20 november 2020.

Het was een lange en zware nacht geweest op de Spoedeisende hulp. Terwijl de zon zijn eerste opwachting maakte aan de horizon, ebden gelijk met het nachtelijke zwart ook het laatste beetje energie en draagkracht weg uit het lichaam van Paulien. Als ervaren arts nam ze bij zichzelf waar dat haar bloeddruk omlaag ging, en even leek ze haar evenwicht te verliezen, maar zonder dat een van haar collega’s het merkte kom ze zich staande houden door met haar rug tegen de muur te gaan staan. Even recupereren.

Een kop koffie met twee klontjes suiker zou haar zeker weer erboven op helpen. Aan het einde van de dienst werd er altijd echte koffie gezet. Nu de druk van het presteren eraf was, nam het team altijd even tijd voor een echte kop, met alles erop en eraan. Paulien keek om zich heen en zag de vermoeide gezichten van haar collega’s die met met haar de nacht hadden gewerkt. Ayoub, de eerste ambulanceverpleegkundige had vannacht drie nieuwe corona-patiënten binnengebracht en een slachtoffer van een verkeersongeval.

Martin, de man van de gipskamer had het afgelopen nacht rustig gehad met maar twee gebroken armen te gipsen. Niet dat het voor hem daarmee een rustige nacht was geworden. Aanpoten moest ook hij als algemeen verpleegkundige. Hij had Paulien geholpen om een zevenjarig meisje rustig te houden, dat door haar ouders onaangekondigd was binnengebracht met te hoge koorts en pijn in de onderbuik. Als Spoedeisende hulp-arts moet je van alle markten thuis zijn.

De nieuwe bemensing van de frontdesk was inmiddels begonnen aan hun dienst. Het was net zeven uur geweest en de radio ging aan. Paulien pakte haar jas en liep opgelucht de buitenlucht in, op weg naar de fietsenstalling. Onderweg haalde ze haar telefoon tevoorschijn en zocht op Spotify de nieuwste Maxazine playlist op. Haar favoriete playlist om mee naar huis te fietsen. Gevarieerde muziek met de mooiste nieuwe tracks, en heel veel verrassingen waardoor ze de laatste tijd al heel veel mooie nieuwe muziek had leren kennen. Ze keek even op de lijst; Mooi! Deze week nieuw werk van onder anderen Editors, One Republic, the Tibbs, Foster the People en Jamie Cullum.