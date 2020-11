Chris Stapleton – Starting Over

Chris Stapleton is inmiddels niet meer weg te denken uit de hedendaagse country hitlijsten. Vanaf zijn solodebuut in 2015 scoort hij de ene hit notering na de andere. Kan hij dat met dit nieuwe ‘Starting Over’ opnieuw voor mekaar boksen? Wat we al wel kunnen zeggen is dat de hoes van deze plaat niet de schoonheidsprijs verdiend.

Chris Stapleton mag dan pas in 2015 zijn eerste album ‘Traveller’ hebben uitgebracht. Dat wil niet zeggen dat hij dan pas ook in de muziek is begonnen. Sinds 1999 is Stapleton actief in wisselende bandjes. Hij begon met een Travis Tritt coverband. In 2001 besloot hij naar Nashville te verhuizen. Hier kreeg hij niet lang na dat hij was aangekomen een contract als songwriter bij Sea Gayle Music. Zo schreef hij nummers samen met grootheden als Peter Frampton en Vince Gill.

Met zijn eerste album scoorde Stapleton gelijk grote hits met ‘Parachute’, ‘Traveller’ en de cover ‘Tennessee Whiskey’ van David Allen Coe. Het album werd, net als opvolger ‘From A Room: Volume 1’, country album van het jaar. Wellicht is de cover de saaiste die dit jaar op de markt is gebracht. Gelukkig spreekt de muziek voor zich en is deze allesbehalve saai. ‘Starting Over’ laat de Chris Stapleton zien die we kennen. Van emotionele ballads tot stevige countryrock. Zijn stem staat ook nog steeds als een huis.

De titeltrack heeft een ontzettend pakkend refrein die maar in je hoofd blijft hangen. Goede tekst is dat ook. Zeker als het even wat tegenzit is dit een prima tekst om in je hoofd te hebben. Eén van de beste nummers op de plaat is wellicht tweede single ‘Cold’. De ballade staat als een huis. Je voelt de pijn en emotie uit de scheurende vocalen van Stapleton. Daarbij komt nog een geweldige solo en langzaam bouwt het nummer steeds iets verder op zonder dat het too much wordt. Geweldig!

Voor de klassieke country liefhebbers is ‘When I’m With You’ een aanrader. Dit had zo een nummer van Willie Nelson kunnen zijn. Moeilijk om hier niet om mee te bewegen. Op de plaat staan ook nog covers van Guy Clark en John Fogerty die er mogen zijn. Ook met dit album laat Stapleton zien dat hij een geboren muzikant is. De songs zitten stuk voor stuk goed in mekaar en blijven hangen. Tekstueel doet ‘Starting Over’ niet onder voor zijn voorgangers. Een must have voor de country(rock) liefhebbers. (9/10) (Sound Records)