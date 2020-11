Meis naar de Melkweg

Meis is het soloproject van Aysha de Groot. De Amsterdamse maakt dreampop met een scherp randje over grote onderwerpen als eenzaamheid, knokken tegen pech en het uiterst gefrustreerd blijven hangen in ontkenningsfases. Op haar debuut EP ‘Een’ verkent Meis het thema ‘isolement’ en vindt ze een intrigerende balans tussen akoestische instrumenten en elektronische synths en samples. Geïnspireerd door artiesten als Big Thief, Clairo en St. Vincent, omarmt Meis het wrange en imperfecte.

Meis komt op 29 januari naar de Melkweg.