Aankondiging: Yellowstraps live op Maxazine

Het Belgische duo YellowStraps brengt het ‘Yellockdown’-Project uit via hun eigen label Haliblue Records. ‘Yellockdown’ is een mixtape-album wat tot stand is gekomen tijdens de recente lockdown. Yellockdown: 1 track per week, elke week, steeds met een andere artiest en altijd binnen 24 uur geschreven. Dit resulteert in een mixtape-album van 13 tracks, met daarop 16 gastbijdrages van artiesten over de hele wereld. (waaronder dus de Nederlandse R&B artiest Cero Ismael)

De broers Alban en Yvan Murenzi vormen samen het duo YellowStraps. Geboren in Rwanda, opgegroeid in Uganda, maar al jaren woonachtig in Brussel. Ze leerden zichzelf muziek maken en begonnen het duo YellowStraps in 2014. De invloeden en stijlen uit hun jeugd worden samengevoegd met jazz, soul, hip-hop en elektronische muziek, wat resulteert in een unieke stijl.

Woensdag 19 november op 1900 uur geeft Yellowstraps een exclusieve streamsessie, waar ze hun nieuwe project te horen brengen. Op 3 december speelt YellowStraps in Cinetol, Amsterdam, maar woensdag 18 november om 1900 uur spelen ze live, hier op Maxazine.