S10 komt met nieuw album ‘Vlinders’

S10 tekende op 17-jarige leeftijd bij Noah’s Ark en won met haar eerste drie EP’s de steun van verschillende grote Nederlandse artiesten. Vorig jaar verscheen haar debuutalbum ‘Snowsniper’, dat haar een Edison opleverde in de categorie ‘Best Alternative’ en samenwerkingen bevatte met onder anderen Willem en Kraantje Pappie. Voor laatstgenoemde verzorgde ze tevens het voorprogramma in een uitverkocht AFAS Live.

Nu, een jaar later, is er ‘Vlinders’, een nieuw album dat voortbouwt op het ontluikende emotionele spectrum en de scherpe en elengante sounds die we kennen van de Hoornse zangeres. Op de cover prijken vleugels vervaardigd uit Air Force 1 schoenen. S10’s eerste single ‘Maria’ (“Alleen Maria is heilig”) verscheen al eerder inclusief videoclip, en bevat een feministische boodschap die reflecteert op hoe er in de huidige maatschappij wordt gekeken naar vrouwen, en aan welke standaarden zij – anders dan mannen – worden geacht te voldoen. Na ‘Maria’ verscheen de tweede single: een duistere raptrack in samenwerking met de Vlaamse nummer-1-rapper Zwangere Guy.

Vaste producer Sim Fane is wederom nauw betrokken bij het project en neemt naast de rol van producer ook die van executive producer aan. Het album bevat contributies van Ronnie Flex, Zwangere Guy, Wende Snijders, Sor, GIAN en Yung Nnelg. Ook biedt het plaats aan verschillende muzikanten waaronder Remy van Kesteren, Koen van Klangstof en Jelte Heringa. Het schrijverskamp, dat plaatsvond op Vlieland in samenwerking met Into The Great Wide Open, zorgde voor het ontstaan van verrassende combinaties, meer gebruik van live instrumentatie en mooie nieuwe vriendschappen.