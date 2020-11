De Spotify Maxazine België Playlist van 13 november 2020

Hij is er weer: De wekelijkse Maxazine België Playlist op Spotify. Iedere week weer vernieuwd met een aantal nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Een nieuwe lijst met de beste muziek van Belgische bodem, speciaal samengesteld voor jullie. Enkele nummers blijven staan, enkele nummers vervangen we door nieuwere, betere, maar in ieder geval: andere tracks. Vandaag de nieuwe lijst, die van vrijdag 13 november 2020.

Het was nog steeds een paar graden te warm voor de tijd van het jaar. Half november alweer. De vorige week had nog nieuwe recordtemperaturen gebracht. Gek voelde het. Twintig graden terwijl de bladeren aan de bomen al roodbruin kleurden. Vandaag regende het dan eindelijk een een keer. Nou ja regenen, het was eigenlijk meer een soort van vervelende, alles doorwekende miezer die al vanaf de vroege ochtend als een diffuus gordijn over het Vlaamse landschap lag. Toen Suzanne de rempedaal van haar oude Zweedse kwaliteitsauto intrapte om hem tot stilstand te brengen voelde ze dat de banden hun grip verloren op de natte bladeren. Onbedoeld gleed de bumper van de auto tegen het muurtje aan dat de tuin van de oprit scheidde.

Ze was eigenlijk al te laat dus echt druk maken erom deed ze niet. Toen ze uitstapte merkte ze dat het niet vanzelfsprekend was dat ze op deze ondergrond stijlvol weg zou komen op haar veel te hoge hakken. De prijs van het met de media mee willen doen. Elke vrouw het slachtoffer van door mannelijke lust ingegeven schoonheidsideaal waar de vrouw nog steeds aan moest voldoen. Natuurlijk wist Suzanne dat dat onzin was, maar om dan maar activistisch zonder bh en op Crocs naar een vergadering met haar A & R manager te gaan, dat durfde ze toch echt niet aan. Alle respect voor de vrouwen die zich niet meer lieten beïnvloeden door patriarchale bodyshaming, Suzanne was er nog niet aan toe. Dus glibberde ze over de natte bladeren naar de voordeur van de villa.

Ze was te vroeg, veel te vroeg. Martin was er nog niet eens. Gelukkig mocht ze van de secretaris vast plaatsnemen in het kantoor. Suzanne ging zitten in de lederen Chesterfield-fauteuil van waaruit ze een uitzicht had over de parkachtige tuin achter de villa. Ze zag de high end muziekinstallatie centraal in de kamer staan. Hij stond aan. Natuurlijk. Martin zette deze set nooit uit. De buizen moesten altijd op temperatuur blijven om het mooiste geluid te garanderen. Velen verklaarden hem voor gek, en dan met name de mensen met minder succes dan hij. Suzanne en Martin konden er geen fuck omgeven, de mening van anderen, ook niet als ze nog fucks te vergeven hadden. Suzanne wist dat ze nog zeker een half uur moest wachten.

Ze pakte haar hagelnieuwe telefoon uit haar tas en met een druk op de knop maakte haar telefoon verbinding met de geluidsinstallatie. Natuurlijk koos ze voor de Maxazine België Playlist.

Gewoon elke week de beste muziek, samengebracht door mensen die er hun hart en ziel in staken om die lijst elke week weer samen te stellen. Prachtig vol klonk de muziek door de ruimte. Machtig mooi. Suzanne schopte haar schoenen uit en trok haar benen onder zich op. Heerlijk. Deze week stonden er weer prachtige nieuwe platen in de playlist van onder anderen Illuminine, COZIN, Chuki Beats, Tiny Legs Tim, Gabriël Rios, Zwangere Guy en Tiewau. Lekker!