People4music online festival maakt line-up bekend

People4music organiseert op zondag 29 november een 12 uur durend online festival, met als doel om muzikanten te ondersteunen en juist ook de ‘dicht-bij-je-bed-show’ overeind te houden. De line-up is nu bekend en de organisatie is erg blij met het niveau en diversiteit van de 19 artiesten/bands. Het festival vindt plaats van 10.00 tot 22.00 uur. Uit de vele super gave inzendingen zijn onderstaande acts geselecteerd om een vette show neer te gaan zetten. Het is een mooie mix geworden van muzikanten met eigen werk én covers/tributes en ook in de genres is een flinke variatie te vinden.

De acts met eigen werk zijn: Angie Flare (country/singer-songwriter), Simon Keats (americana), Thomas Jakob (dreamy Italian indie rock), Balboa – afrojazz (afrofunk/highlife/reggae/jazz), Jezebel (metal), Janet (pop & bluesrock), Ido (hiphop), The Anaesthetics (alternatieve rock), SWIMorDROWN (oldschool hardcore), BMI goes India (dance with live sitar), Puyn (Nederlandstalige rap metal), Maggie’s Flock (folkrock) en The Dirty Denims (happy hardrock). De bands met covers zijn: Under the Covers (akoestische covers), FEVER (all-round coverband), Niene Manon (pop/rock covers), noColour (pop/rock covers), The Bad Ties (pop/rock covers) en Brucified (Bruce Springsteen tribute).

Financieel doel

40% van het opgehaalde bedrag wordt als gage uitbetaald aan de bands, het overige deel gaat naar het People4music fonds waarmee organisaties financieel worden ondersteund met als doel hun evenement te laten voortbestaan en live muziek te blijven stimuleren, wat weer ten goede komt aan de hele keten die aan dit evenement verbonden is.