Foo Fighters geven zaterdagnacht exclusief livestreamconcert

Foo Fighters geven op zaterdag 14 november een exclusief livestreamconcert vanuit The Roxy Theatre in Hollywood. De show is in Nederland te zien vanaf 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag 15 november. Tijdens de show speelt de band niet alleen een volledige live-set, ze nemen de kijker ook mee backstage en bieden een unieke kijk vanaf het podium.

Tickets voor het livestreamconcert zijn verkrijgbaar via foofighters.co/roxy. Tickethouders kunnen het concert tot 48 uur na de start bekijken. Een deel van de opbrengst van het livestreamconcert gaat naar Sweet Relief, een fonds dat financiële ondersteuning biedt aan artiesten en medewerkers in de muziekindustrie die worden geraakt door de gevolgen van COVID-19.

Met een optreden bij Saturday Night Live heeft de band afgelopen weekend hun nieuwe single ‘Shame Shame’ gelanceerd. Vandaag is ook de video bij ‘Shame Shame’ live gegaan. De clip is een zwart-wit weergave van een droom die Grohl al sinds zijn jeugd achtervolgt met daarin een hoofdrol voor danseres Sofia Boutella. De single is het eerste voorproefje van Foo Fighters tiende album ‘Medicine At Midnight’, dat verschijnt op 5 februari 2021.

‘Medicine At Midnight’ is vanaf nu beschikbaar is als pre-order. Via de Foo Fighters-webshop is exclusief een limited edition van het album verkrijgbaar op speciaal paars vinyl, evenals limited edition merchandise van het livestreamconcert.