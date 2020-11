Thunder kondigt nieuw album ‘All The Right Noises’ aan

De Britse hardrockhelden van Thunder kondigen hun 13e studio album aan. ‘All The Right Noises’ komt uit op 12 maart 2021. Daarnaast delen ze de eerste single ‘Last One Out Turn Off The Lights’.

Met dit album keren ze terug naar de volle sound waarmee de band een zeer succesvolle carrière van meer dan 30 jaar mee opbouwde. Deze was grotendeels gefundeerd op de levenslange vriendschap tussen zanger Danny Bowes en songschrijver en gitarist Luke Morley.

‘All The Right Noises’ werd opgenomen in de maanden voorafgaand aan de eerste Covid-19 lockdown in de UK. In eerste instantie zou de plaat in september van dit jaar uitkomen, maar er is toch gekozen voor begin volgend jaar. Het is bizar hoeveel van de nieuwe nummers de uitdagingen beschrijven van de nieuwe wereld waar we nu in leven.

Luke zegt over het album: “All the songs were written and recorded pre-Covid. But it is interesting how if you look at some of the tracks through the prism of Covid they still make a lot of sense.”

De heftige eerste single ‘Last One Out Turn Off The Lights’ lijkt de woede te bevatten over de lockdown, maar Luke zegt hierover: “That was directly about Brexit, but you could apply it to everything else.”

Dit nummer is een goede indicatie van de intensiteit en de boodschap van het album met onderwerpen als depressie, geestelijke gezondheid en diversiteit. Door hun talent om fantasievolle songs te schrijven staat er op ‘All The Right Noises’ ook een nummer vanuit het perspectief van Donald Trump. Maar ook een nummer die Luke als volgt beschrijft: “Like the opposite of ‘My Generation’ by The Who in its message.”

‘All The Right Noises’ wordt uitgebracht als 1CD, 2CD, 2LP en 4LP, waarbij de 2CD en de 4LP ook bonus tracks bevatten.

De vinyl versies bevatten een prachtige pop-out van de ‘Singing Ringing Tree’ welke ook op het mooie artwork staat. De hoes foto werd geschoten door Jason Joyce die al heel lang met de band samenwerkt. De sculptuur die ook in de video voor ‘Last One Out Turn Off The Lights’ te zien is, staat in Burnley, Lancashire en lijkt op een boom die de energie van de wind gebruikt om een zangachtig dissonant geluid te creëren.

‘All The Right Noises’ is de opvolger van de in 2019 verschenen ‘Please Remain Seated’ welke in de Top 10 UK Album Chart kwam, net zoals de albums daarvoor sinds hun comeback 6 jaar geleden.

Ze voegen met dit album weer een hoofdstuk toe aan hun enorme succesvolle geschiedenis met enkele van de meest gewaardeerde rock albums van de afgelopen 30 jaar. De sleutel tot hun succes zijn songs van de bovenste plank schrijven met klassiekers zoals ‘Dirty Love’ en ‘Low Life In High Places’ welke door de overleden Radio One Rock Show presentator Tommy Vance beschreven werd als: “The greatest ever single released by a rock band.”

Met hun recente succes bewijst Thunder dat ze nog even relevant zijn als toen ze opkwamen met hun debuut album ‘Backstreet Symphony’ en hun tweede album ‘Laughing On Judgement Day’ welke net door Kylie Minogue van de eerste plaats werd gehouden.