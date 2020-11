Michelle David & The Gospel Sessions zoeken de verbinding weer met kerstalbum

Michelle David & The Gospel Sessions, die ons met hun Sunday Service-concertserie moreel op de been hielden tijdens de lockdown, komen nu met een kerstalbum. ‘It’s A Soulful Christmas’ biedt behalve troost vooral veel gezelligheid voor de kerst.

Dat gebeurt met soul, gospel en pop in diverse tinten. Daarbij wordt er een brug geslagen tussen het christelijke kerstfeest met de geboorte van Jezus en de Amerikaanse interpretatie daarvan met de Kerstman en pakjes onder de boom. Kerst is een feest van samenzijn, wat tot uiting komt in de single ‘This Christmas (I’ll Be By Your Side)’.

Na ‘The Gospel Sessions Vol. 4’ in maart is ‘It’s A Soulful Christmas’ al het tweede album van Michelle David & The Gospel Sessions dit jaar. In slechts vijf weken is het van een leuk idee tot een heus album omgezet. In de zomer zeker? Tijdens een van die hittegolven van 2020? Niks hoor, in de hele maand oktober, verzekert gitarist/bassist Onno Smit.

“Het idee voor het album bestond al langer,” blikt hij terug. “Maar toen kregen we het eigenlijk nog best druk dit jaar met die Sunday Service-serie in Paradiso en andere concerten die we nog deden.”

Zangeres Michelle David heeft al gezegd dat ze hoopt dat het een toekomstige Christmas classic gaat worden. Ze heeft zelfs al de woorden a soul treasure in de mond genomen. En bepaald niet ten onrechte. Er zit werkelijk alles in deze plaat wat het bij voorbaat al tot een klassiek kerstalbum maakt, eentje die je in de kast graag zet naast het ultieme kerstalbum van Phil Spector uit de jaren zestig.

“Dat was ook de opzet. Als we het gingen doen, dan zouden we het ook echt goed moeten doen,” verklaart groot kerstliefhebber Smit, die er de richtlijnen voor een écht goed kerstalbum in de Britse krant The Guardian op nasloeg. “Ik ben er zelf dol op. Ik wist van de belletjes die er op moesten komen en het glockenspiel. Maar er stond ook wat absoluut niet mocht. Dat was minstens zo interessant.”

Op verzoek geeft hij een voorbeeldje van wat beslist verboden was: “Cynisme! Dat kan alleen als je een parodie maakt op een kerstplaat. Maar als je een plaat voor de mainstream maakt, dan moet die vooral een bepaalde sfeer neerzetten, een van warmte, gezelligheid en samenzijn. Behalve op die sfeer ligt de nadruk op de stem die het verhaal vertelt.” Laat dat maar over aan Michelle. Denk aan hoe ze op het album Vol. 4 op de jubelende track ‘Victory’ haar overwinning op kanker bezong. “Als je de plaat thuis draait terwijl je aan tafel zit, dan moet-ie die warmte en het kerstgevoel uitstralen.” De klassieke belletjes, het glockenspiel en de celeste (of celesta) kun je gelukkig allemaal terughoren. Géén hoefgetrappel. “Maar wél de wind die waait tijdens Silent Night,” voert Smit aan.

Volgens Smit kun je twee soorten kerstalbums maken: met covers erop of met eigen nummers, in beide gevallen afgewisseld met hier en daar een traditioneel kerstliedje. Zij hebben gekozen voor het tweede. “Het gevaar met covers is dat je het nooit beter maakt. ‘Last Christmas’ van Wham! bijvoorbeeld is gewoon af. Daar moet je dan ook vanaf blijven. Daarom zijn wij zelf liedjes gaan schrijven.”

Uitzondering op dat uitgangspunt zijn ‘What Christmas Means To Me’ van Stevie Wonder uit 1967 en vaste waarde ‘Silent Night’. Onder die laatste track zit de muziek van ‘Be Still’, een eigen song van Michelle David & The Gospel Sessions), waardoor het een mashup is. Op de acht eigen liedjes is sprake van een smaakvolle muzikale variatie van mid-fifties gospel (God Will en Mary), pop (A Christmas Cliché Thing, Do the Christmas Mambo!) en early sixties soul (de titeltrack en Snow).

Single ‘This Christmas (I’ll be by your side)’ is een kerstklassieker in de dop. De tekst van de single gaat over iemand die er alles aan doet om kerst bij zijn familie te kunnen doorbrengen. Dat gaat nog knap lastig worden dit jaar zoals we in inmiddels weten. Maar die verbinding is wel wat Michelle David & The Gospel Sessions dit hele jaar al brengen. Muziek verbindt en zeker deze aanstekelijke kerstmuziek.

Waar ook verbinding in schuilt is de brug die er geslagen wordt tussen de twee kerstwerelden: het oude traditionele feest van de geboorte van Jezus Christus en het Amerikaanse feest met Kerstman en kerstboom met cadeautjes. En sneeuw, bergen sneeuw, tot minstens kniehoogte van een volwassen man. In die sfeer past ook het artwork van het album ontworpen door Emanuel Wiemans. We zien de band gefotografeerd in een getekende huiskamer. Een sfeervolle visuele vondst.

Alles werkt mee aan een kerstbeleving voor de ware liefhebber die zich helemaal laat meeslepen door de sfeer. Of zoals Michelle het zegt: “Het is een plaat die met veel soul door de kersttijd en verder voert.”

De single This Christmas (I’ll Be By Your Side) komt uit op 27 november.

Het album It’s A Soulful Christmas komt uit op 4 december.