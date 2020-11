De Rotterdamse dark rock band Dool bewijst dat je in Nederland ook talent tegenkomt buiten de gebaande paden van de metal- en rockscene. De band laat zich inspireren door bands als Sisters of Mercy en Sonic Youth, maar geeft daar een eigen draai aan en daarmee blijft Dool de randen van zijn muzikale identiteit opzoeken. Zo hoor je niet alleen rock in de muziek van de Rotterdammers, maar herken je ook psychedelische metal en gothic pop.

In 2015 herrees de band uit het as van The Devil’s Blood en Elle Bandita. De vijfkoppige band bracht hun debuutalbum ‘Here Now, There Then’ in 2017. De opvolger is klaar en zal in 2020 verschijnen.

De bevriende band GGU:LL bijt het spits af met bezwerende hypnotiserende doom, sludge en post-metal. Optredens van Ggu:ll zijn hard, intens en genadeloos. De Tilburgse band behoort tot een van de meest interessante harde bands in Nederland. Nieuw werk verschijnt binnenkort.

Dool komt naar Doornroosje op 23 december 2021.