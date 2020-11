The Phil Mitchell Band gebruikt onder andere Nederlandse invloed op nieuw album

Indie Rock Group The Phil Mitchell Band uit Chicago is terug met een gloednieuw album. In een deprimerende en sombere pandemische sfeer komt de nieuwe release als een verademing, die treffend weerspiegeld is ‘A Better World, zoals het album heet.

Frontman en singer-songwriter Phil Mitchell staat bekend om het maken van prachtige muziek in een diversiteit aan muziekgenres. ‘A Better World’ is een soort reis die je meeneemt van de stijl van zijn eerdere album ‘Crossroads’. Volgens de zanger weerspiegelt het album zijn eigen leven, verteld door middel van een goed gemaakte muzikale ervaring.

Het nieuwe album van de Phil Mitchell Band is een allesomvattende ervaring voor de luisteraar. Gericht op een divers publiek bevat het de kenmerkende stijl van de citaatschrijver door een verscheidenheid aan muzikale stijlen te integreren, waaronder rock, folk, dance en R&B. In navolging van de invloed van Keltische muziek, klassieke muziek, popmuziek en elektronische dansmuziek, is ‘A Better World’ letterlijk wat het zegt, een geheel nieuwe ervaring voor elke muziekliefhebber.

Phil Mitchell’s liefde voor het samenbrengen van hedendaagse muziek met klassiek, rock en folk is niet nieuw. Het is deze ongelooflijke kunstenaarschap in samenwerking met enkele bekende muzikanten die hem tot een populair figuur in de muziekscene hebben gemaakt. Met ‘A Better World’ wil Mitchell hetzelfde bereiken met zangeres en zangeressen als Natasha Sheyenne, Joda Omi en de Zuid-Hollandse Lisanne Veenendaal, die op het album te horen zijn.

Als een van de beste indierockgroepen uit Chicago, is The Phil Mitchell Band in het verleden altijd succesvol geweest vanwege hun unieke muzikale samenwerkingen, zoals te horen op bijvoorbeeld ‘My Love is True’, waarop Lisanne Vennendaal te horen is. Het maakt ‘A Better World’ mede daardoor een album om in de gaten te houden.