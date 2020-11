Jimmie Vaughan – The Pleasure’s All Mine

Na het grote succes dat Jimmie Vaughan afgelopen jaar had met het uitbrengen van ‘Baby Please Come Home’ is nu besloten terug te grijpen op materiaal uit het verleden. Ter viering van het feit dat tien jaar geleden ‘Blues, Ballads And Favorites’ verscheen en de naderende zeventigste verjaardag van Vaughan in maart 2021 is nu dit album samen met de opvolger uit 2011 ‘More Blues, Ballads And Favorites’ opnieuw uitgebracht. Deze keer zowel als 3-lp set of dubbel-cd en met de titel ‘The Pleasure’s All Mine’.

Over Vaughan hoef ik niets meer te vertellen. Zoals oudere broer van Stevie Ray, gitarist van de Fabulous Thunderbirds voordat hij solo ging, deelde het podium met….. Tja, met wie niet? Dus dat laat ik hier maar voor wat het is. In 2010 had hij het plan opgevat om een album op te nemen met zijn favoriete nummers uit blues, r&b en rock. Dat resulteerde toen in ‘Blues, Ballads And Favorites’ met een eigen nummer en veertien covers van mensen uiteenlopend van bijvoorbeeld Billy “The Kid” Emerson, Jimmy Reed, Charlie Rich en Little Richard.

Blijkbaar beviel dit zowel artistiek als commercieel zo goed da teen jaar later werd besloten een nieuw album uit te brengen on der de welluidende titel ‘More Blues, Ballads And Favorites’. Hierop staan zestien covers van onder meer Jimmy Reed, Webb Pierce, Jimmy Liggins, Gene Autry en Amos Milburn. Twee meer dan uitstekende albums, die een eerbetoon zijn aan de muziek waarmee Jimmie Vaughan is opgegroeid en die hem heeft gebracht waar hij nu is.

En deze twee albums zijn nu opnieuw uitgebracht. Deze keer met een nieuw hoesje en onder een nieuwe titel. En daar heb ik toch een beetje dubbel gevoel bij. Niet vanwege de kwaliteit van de muziek, die is tijdloos en nog steeds absoluut top. Ik vraag me alleen af of het nodig was om dit oude materiaal opnieuw in een ander jasje uit te brengen. Laten we het erop houden dat het een absolute aanrader is voor hen die de beide albums nog niet in de kast hebben staan. (9/10) (The Last Music Co.)