Leah Rye komt met single release ‘Agrypnia’

De 24 jarige Leah Rye begon op haar zesde met zingen en pianospelen. Leah raakte geïnspireerd door onder andere Jordan Rakei en Radiohead. Sinds haar achttiende is de Haarlemse serieus met muziek bezig. Twee jaar geleden studeerde ze dan ook af aan het conservatorium.

Leah is gefascineerd door dromen en waant zich graag in een surrealistische, mysterieuze wereld, die ergens tussen fantasie en realiteit in zit. Elke dag probeert ze haar ongrijpbare gedachten te vangen. Haar droomwereld groeit, toch zoekt ze constant naar iets nieuws. In september 2019 kwam debuutsingle ‘The Wire’ uit, die gedraaid op verschillende landelijke radiostations. Hierna volgde nog drie op zichzelf staande singles, allemaal in haar eigendromerige stijl.

London heeft grote aantrekkingskracht op Leah. Daarom ging ze in februari naar Londen, waar ze geheel solo toerde, vlak voordat de wereld op slot ging. Hierdoor werd ze geïnspireerd, en zo ontstond ‘Agrypnia’, de medische naam voor slapeloosheid.

De single werd vandaag gelanceerd en balanceert tussen indie en jazz. ‘Agrypnia’ nodigt je uit om weg te dromen in deze hectische tijd. Het intro bestaat uit pianoklanken samen met de heldere, dromerige zang van Leah. Op de achtergrond is er een vleugje melancholieke muziek. De licht elektronische klanken zijn prima in balans met het geheel, en zorgen af en toe voor licht poppie invloeden. ‘Agrypnia’ zal op haar debuut EP ‘Elusive’ te horen zijn, welke ze zelf geproduceerd heeft en door de lockdown ongeveer voor 95% is opgenomen in haar eigen woonkamer.

In de afgelopen jaren is Leah op diverse fronten gegroeid, ook als dromenvanger. Ze is dichter bij haar eigen dream-pop stijl gekomen. Dat zal terug te horen zijn op ‘Elusive’, wat ongrijpbaar betekent. Aan haar dromerige muziek voegt ze experimentele geluiden toe, daarbij maakt ze gebruik van (soms grote) contrasten tussen donker en licht. Aan haar EP werkten diverse gastmuzikanten mee, onder andere gitarist Mart Tahapary en toetsenist Daniel van Loenen. Als alles mee zit, zal ‘Elusive’ in de loop van het volgend voorjaar uitkomen. Laten we hopen dat 2021 een beter jaar wordt, zodat Leah niet ‘alleen maar’ haar EP kan uitbrengen, maar dat ze ook op uitgebreide schaal kan gaan toeren.