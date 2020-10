29 oktober, de verjaardag van Anita Meyer

Anita Meyer is geboren in 1954 en viert vandaag haar 66e verjaardag. De Rotterdamse zangeres was voor haar solocarrière een veelgevraagd achtergrondzangeres. In het begin van de jaren zeventig stond ze bijvoorbeeld nog achter Patricia Paay te zingen, totdat ze met producer Hans Vermeulen het nummer ‘The Alternative Way’ opnam. Het nummer bereikte de eerste plaats in de Nederlandse hitparades.

Anita Meyer en Lee Towers

Later behaalde ze nog enorme successen met nummers als ‘Why Tell Me Why’, ‘They Don’t Play Our Lovesongs Anymore’, ‘Idaho’. Halverwege de jaren tachtig werd de samenwerking met zanger Lee Towers een ongekend succes. Het duo behaalde hits met ‘Run To Me’ en ‘We’ve Got Tonight’ en ze stonden destijds tientallen keer in een uitverkocht Ahoy.