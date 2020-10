Jordan Gamboa komt met nieuwe single ‘Taken for Granted’

Jordan Gamboa is een opkomende alternatieve / indierock-artiest uit Austin, Texas. De getalenteerde Gamboa brengt nu zijn nieuwe, krachtige, opbeurende en berichtrijke alternatieve single ‘Taken for Granted’. De release bevat krakende riffs, boeiende melodische elementen, rauwe instrumentatie en pakkende zang waar mensen op zullen meezingen. Met een meeslepende stem zal de single de aandacht van de luisteraar trekken.

Geïnspireerd door zijn levenservaringen, streeft Jordan ernaar om met zijn geluid de grenzen te verleggen en verschillende elementen uit verschillende genres te overbruggen om een ​​goed afgeronde, dynamische stijl te creëren. Bij elke nieuwe release laat hij zijn luisteraars opgaan in de muzikale wereld die hij creëert met zijn no-nonsense aanpak en origineel geluid.

‘Taken for Granted’ bevat een tekst die de luisteraar in de ban zal houden vanwege de verhalen van Jordanië waar veel vakantiegangers zich mee zullen kunnen identificeren. Het eclectische arrangement met de aanstekelijke gitaar geeft de zang een motiverend gevoel. Met een constante stroom van energie, zal de release een muzikale vurigheid inblazen bij elke luisteraar. ‘Taken for Granted’ straalt een ongeremde uitstraling uit terwijl Jordans creatieve scala aan muzikaal talent diepgaand wordt uitgedrukt en gespeld.