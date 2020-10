Nieuw album Gorillaz: ‘Song Machine Season One – Strange Timez’

‘s Werelds grootste virtuele band Gorillaz heeft afgelopen week het creatieve album project ‘Song Machine Season One – Strange Timez’ uitgebracht. Eerder dit jaar heeft de band het concept achter ‘Song Machine’ aangekondigd, waarna de eerste tracks ‘Momentary Bliss’ ft. slowthai en Slaves, ‘PAC MAN’ en ‘Strange Timez’ volgden. Vanaf vandaag is het project compleet en is daar het album: ‘Song Machine Season One – Strange Timez’.

‘Song Machine: Season One – Strange Timez’ bestaat uit samenwerkingen met onder andere Beck, Elton John, Robert Smith, Skepta, Tony Allen, Goldlink, Joan As Police Women en nog vele andere artiesten. Noodle, 2D, Murdoc en Russell hebben voor het album een bezoekje gebracht aan Marokko, Parijs, Londen en het Como meer. Deze reis, de samenwerkingen, het maakproces en nog veel meer bespreken de virtuele bandleden, Damon Albarn en verschillende gastartiesten waren tijdens een live chat te bekijken.

De tracks van ‘Song Machine: Season One – Strange Timez’ zullen op 12 en 13 december voor het eerst live te horen zijn door middel van een live stream via LiveNow in drie verschillende tijdzones. In Nederland zal dat op 13 december om 20:00 zijn. Dit is het eerste live optreden van Gorillaz zijn sinds hun laatste show in 2018.

Gorillaz

Gorillaz is niet zomaar een band. De groep bestaat uit virtuele leden 2-D, Noodle, Russel Hobbs en Murdoc Niccals, die bedacht zijn door muzikant Damon Albarn en kunstenaar Jamie Hewlett. Damon neemt de muziek, zang en neemt de gastmuzikanten voor zijn rekening. Jamie is verantwoordelijk voor alle visuals. Inmiddels heeft de band zeven albums uitgebracht en hits gescoord met onder andere ‘Feel Good Inc’ en ‘Clint Eastwood’.