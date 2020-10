Lous and the Yazuka brengt debuutalbum ‘Gore’ uit

‘Gore’ is het langverwachte debuutalbum van Lous and the Yazuka. Deze Congolees – Belgische zangeres, rapper, songwriter, model en artiest verhuisde op jonge leeftijd van Congo naar Brussel, waar ze terechtkwam op een elitaire kostschool.

Ze kreeg te maken met racisme, maar dankzij haar muziek en haar krachtige persoonlijkheid wist ze zich staande te houden. Haar debuutsingle ‘Dilemme’ is inmiddels 30 miljoen keer gestreamd en haar tweede single ‘Tout Est Gore’ werd opgepikt door Madonna, die op haar Instagram een video postte van hoe haar kinderen dansten op de track. Lous reageerde daarop: “I live to see young black girls being inspired and fierce to my music.”

‘Gore’ is een Franstalig, genreoverstijgend album, met een sound die uiteenloopt van Congolese rumba-ritmes en smooth trap beats, tot electropop en hiphop-invloeden. Het is de perfecte afspiegeling van Lous’ veelzijdige, krachtige persoonlijkheid. “Een constante zoektocht naar de waarheid” noemt Lous haar muziek. “En ‘Gore’ is het eerste hoofdstuk van mijn queeste”.